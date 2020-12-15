ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві з'явиться Алея праведників і меморіал Голокосту. Зеленський підписав указ

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заходи до 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру. Згідно з документом, в заповіднику "Бабин Яр" з'явиться Алея праведників і меморіал Голокосту.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що Зеленський підтримав ініціативу громадськості, благодійників щодо створення меморіалу Голокосту "Бабин Яр".

Також Кабінет міністрів має затвердити план заходів до 80-ї річниці трагедії, в тому числі передбачивши встановлення композиційних елементів Алеї праведників і завершення облаштування музею пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру.

Популярні новини

Крім того, уряду доручили провести траурні заходи і міжнародну наукову конференцію, продовжити пошукові роботи в Бабиному Яру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль підтримав проект створення Меморіального центру Голокосту в Бабиному Яру.

Минулого року з'явився проект меморіалу Голокосту. Очікується, що він буде мати виставкові простори для основної та змінної експозицій, освітній і дослідницький центри, простір для публічних заходів, приміщення для архіву та музейної колекції.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийБабий ЯрГолокост