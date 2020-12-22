В Киеве потушили пожар на складах

Фото: ликвидация пожара в Киеве (dsns.gov.ua)

В Киеве в Святошинском районе потушили пожар на складах одной из почтовых служб. Возгорание произошло на улице Святошинской, 32.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что пожар был ликвидирован в 17:30. Возгорание возникло в складском помещении, размером 100х30 кв.м. Во время тушения произошло частичное обрушение кровли.



К ликвидации пожара было привлечено 16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 59 человек личного состава подразделений ГСЧС Украины в городе Киеве.

Отметим, по адресу улица Святошинская,32 находятся склады почтовых служб "Деливери" и "Ин Тайм".

Напомним, ранее в Киеве загорелось здание, в результате чрезвычайного происшествия погибли двое людей.

До этого, 13 декабря загорелась крыша Киевского витаминного завода, что расположен на улице Копиловской, 38.

Также на днях в центре Полтавы почти девять часов горело историческое здание. Пожаром уничтожено три заведения, на месте обнаружили труп мужчины.