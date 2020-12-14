ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве горит витаминный завод

Киев, Понедельник 14 декабря 2020 00:12
В Киеве горит витаминный завод
Фото: пожар на заводе в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)
Автор: Даша Харченко

В воскресенье, 13 декабря, загорелась крыша Киевского витаминного завода, что расположен на улице Копиловской, 38. На место прибыли пожарные.

Об этом сообщает сообщество Киев Оперативный.

Сотрудники ГСЧС занимаются тушением пожара. Информация о причинах возгорания уточняется.

Напомним, 12 декабря в центре Киева произошел пожар в кафе, которое находится в здании гостиницы "Экспресс". В результате движение транспорта в сторону площади Победы было затруднено.

Также на днях в центре Полтавы почти 9 часов горело историческое здание. Пожаром уничтожено три заведения, на месте обнаружили труп мужчины.

Также сообщалось, что в конце ноября в Харькове большой пожар уничтожил часть рынка "Барабашово" - были уничтожены 25 торговых павильонов, всего горели 85 павильонов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Киевпожар

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь