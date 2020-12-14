В Киеве горит витаминный завод

Фото: пожар на заводе в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)

В воскресенье, 13 декабря, загорелась крыша Киевского витаминного завода, что расположен на улице Копиловской, 38. На место прибыли пожарные.

Об этом сообщает сообщество Киев Оперативный.

Сотрудники ГСЧС занимаются тушением пожара. Информация о причинах возгорания уточняется.

Напомним, 12 декабря в центре Киева произошел пожар в кафе, которое находится в здании гостиницы "Экспресс". В результате движение транспорта в сторону площади Победы было затруднено.

Также на днях в центре Полтавы почти 9 часов горело историческое здание. Пожаром уничтожено три заведения, на месте обнаружили труп мужчины.

Также сообщалось, что в конце ноября в Харькове большой пожар уничтожил часть рынка "Барабашово" - были уничтожены 25 торговых павильонов, всего горели 85 павильонов.