В Киеве потушили пожар в квартире на Закревского

Фото: пожар в Киеве (РБК-Украина)

В результате пожара погиб человек

В Киеве сегодня, 24 июля, ликвидировали пожар в квартире на улице Закревского. Огонь на восьмом этаже жилого дома потушили около 14 часов дня.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара погибла жительница квартиры - инвалид преклонного возраста.

Пожар тушили 20 спасателей и 4 единицы техники.

Напомним, сегодня в Киеве вспыхнул пожар в квартире девятиэтажного дома. В комментарии РБК-Украина спасатели рассказали, что жертвой пожара стала пожилая женщина, она сгорела заживо.

Пожарные пытались спасти жительницу квартиры, но она находилась в шоковом состоянии.

Добавим, ранее в Киеве горела недостроенная многоэтажка; огонь охватил несколько этажей.