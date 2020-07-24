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У Києві загасили пожежу в квартирі на Закревського

Київ, П'ятниця 24 липня 2020 14:52
У Києві загасили пожежу в квартирі на Закревського
Фото: пожежа в Києві (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті пожежі загинула людина

У Києві сьогодні, 24 липня, ліквідували пожежу у квартирі на вулиці Закревського. Вогонь на восьмому поверсі житлового будинку загасили близько 14 години дня.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

В результаті пожежі загинула мешканка квартири - інвалід похилого віку.

Пожежу гасили 20 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Нагадаємо, сьогодні у Києві спалахнула пожежа у квартирі дев'ятиповерхового будинку. В коментарі РБК-Україна рятувальники розповіли, що жертвою пожежі стала літня жінка, вона згоріла живцем.

Вогнеборці намагалися врятувати мешканку квартири, але вона перебувала у шоковому стані.

Додамо, раніше у Києві горіла недобудована багатоповерхівка; вогонь охопив декілька поверхів.

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