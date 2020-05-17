В Киеве из-за порывов ветра объявили желтый уровень опасности

Ветреная погода в Киеве ожидается 18 мая
Синоптики предупредили о ветреной погоде в Киеве в понедельник, 18 мая. В столице объявлен желтый уровень опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
По данным синоптиков, завтра в Киеве ожидаются порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. В Гидрометцентре объявили желтый (первый) уровень опасности.
Кроме того, специалисты в КГГА призвали жителей столицы придерживаться рекомендаций во время сильного ветра, чтобы не подвергать свою жизнь и здоровье опасности:
Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждали, что завтра на большинстве территории Украины ожидаются сильные порывы ветра. Ожидается, что ветреная погода обойдет только юго-восток Украины.
Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю. Прогнозируют преимущественно дождливую погоду в большинстве областей страны. Местами ожидается потепление до +21...+23 градусов.
Автор: Дмитрий Левицкий