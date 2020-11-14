В Киеве полиция закрыла два ресторана, нарушивших карантин

В Киеве правоохранители заставили закрыться рестораны "Хлебный" и "Редкая птица", которые работали с нарушением введенного правительством карантина выходного дня. На администрацию этих ресторанов составили административные протоколы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Рестораны принимали посетителей внутри заведения, а не "на вынос", как это предусмотрено карантинными ограничениями.

Нарушение карантина обнаружили во время рейда полиции. Правоохранители вывели посетителей из помещения заведений и составили админпротоколы по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Административные протоколы составлены за грубое нарушение правил относительно карантина", - отметили в полиции.

Напомним, сегодня в Киеве обнаружили еще одно заведение-нарушитель. Спортивный комплекс "Пятый элемент" в Подольском районе работал, несмотря на запрет правительства. В отношении администрации учреждения возбудили уголовное дело.

Кроме того, во Львовской области с начала действия карантина выходного дня правоохранители обнаружили почти 250 заведений, которые нарушали ограничения. На администрацию и граждан составили более полусотни админпротоколов.

Как проходит карантин выходного дня в Украине, вы можете прочитать в онлайне РБК-Украина.