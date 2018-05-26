Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве полиция зафиксировала 26 происшествий с иностранными болельщиками ЛЧ

НовостиПроисшествия    26.05.2018 - 17:49
Фото: полиция на патрулировании в день финала ЛЧ (mvs.gov.ua)
Фото: полиция на патрулировании в день финала ЛЧ (mvs.gov.ua)

Фанаты "Ливерпуля" собираются в парке Шевченко, фаны "Реала" - возле дворца "Украина"

В Киеве сотрудники Национальной полиции и других структур Министерства внутренних дел (МВД) за три дня зафиксировали 26 происшествий с участием иностранных болельщиков финала Лиги чемпионов. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищекно, передает пресс-служба МВД.

"За три дня столичная полиция зафиксировала 26 происшествий с участием иностранных болельщиков.... Сейчас улицы города патрулируют около пяти тысяч правоохранителей, но ближе к проведению матча их количество вырастет до 10 тысяч", - сказал Крищенко.

Также добавил, что сейчас правоохранители в столице несут службу в обычном режиме.

"Собираются фаны "Ливерпуля" в парке Шевченко, фаны "Реала" - возле дворца "Украина". Они празднуют и ведут себя спокойно. Работает фан-зона на Крещатике", - добавил Крищенко.

Напомним, недавно в Киеве хулиганы в масках напали на болельщиков "Ливерпуля" . Полиция Киева нападение на фанатов английского "Ливерпуля", который примет участие в финале Лиги чемпионов-2018 в Киеве, квалифицировала как хулиганство.

В Украину не пропустили двух российских журналистов, ехавших на финал ЛЧ Финал Лиги чемпионов 2018: подробности
Теги публикации: Финал Лиги чемпионов, Лига Чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Это для меня то же самое, как маму обидеть": MELOVIN сделал заявление о концертах в России
"Мы очень рады таким новостям": в Харькове абитуриентка начала рожать во время сдачи ВНО
"Слишком красива": Ани Лорак покорила внешностью известного режиссера (фото)
Холостяк 8 сезон: кто победил в шоу
On Top