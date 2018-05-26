В Киеве полиция зафиксировала 26 происшествий с иностранными болельщиками ЛЧ

Фанаты "Ливерпуля" собираются в парке Шевченко, фаны "Реала" - возле дворца "Украина"

В Киеве сотрудники Национальной полиции и других структур Министерства внутренних дел (МВД) за три дня зафиксировали 26 происшествий с участием иностранных болельщиков финала Лиги чемпионов. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищекно, передает пресс-служба МВД.

"За три дня столичная полиция зафиксировала 26 происшествий с участием иностранных болельщиков.... Сейчас улицы города патрулируют около пяти тысяч правоохранителей, но ближе к проведению матча их количество вырастет до 10 тысяч", - сказал Крищенко.

Также добавил, что сейчас правоохранители в столице несут службу в обычном режиме.

"Собираются фаны "Ливерпуля" в парке Шевченко, фаны "Реала" - возле дворца "Украина". Они празднуют и ведут себя спокойно. Работает фан-зона на Крещатике", - добавил Крищенко.

Напомним, недавно в Киеве хулиганы в масках напали на болельщиков "Ливерпуля" . Полиция Киева нападение на фанатов английского "Ливерпуля", который примет участие в финале Лиги чемпионов-2018 в Киеве, квалифицировала как хулиганство.