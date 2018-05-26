У Києві поліція зафіксувала 26 пригод з іноземними вболівальниками ЛЧ

Фанати "Ліверпуля" збираються в парку Шевченка, фани "Реалу" - біля палацу "Україна"

У Києві співробітники Національної поліції та інших структур Міністерства внутрішніх справ (МВС) за три дні зафіксували 26 пригод за участю іноземних вболівальників. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищекно, передає прес-служба МВС.

"За три дні столична поліція зафіксувала 26 пригод за участю іноземних вболівальників…. Наразі вулиці міста патрулює близько п'яти тисяч правоохоронців, але ближче до проведення матчу їхня кількість зросте до 10 тисяч", - сказав Крищенко.

Також додав, що наразі правоохоронці у столиці несуть службу в звичному режимі.

"Збираються фани "Ліверпуля" в парку Шевченка, фани "Реалу" - біля палацу "Україна". Вони святкують і поводять себе спокійно. Працює фан-зона на Хрещатику", - додав Крищенко.

Нагадаємо, нещодавно у Києві хулігани у масках напали на уболівальників "Ліверпуля" . Поліція Києва напад на фанатів англійського "Ліверпуля", який візьме участь в фіналі Ліги чемпіонів 2018 у Києві, кваліфікувала як хуліганство.