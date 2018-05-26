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В Киеве полиция устанавливает личность "минера" 5 станций метро

НовостиОбщество    26.05.2018 - 19:59
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция открыла уголовное производство по факту ложного сообщения о минировании метро в Киеве

Полиция Киева устанавливает личность человека, который в субботу, 26 мая, сообщил якобы о заминировании пяти станций метро столицы. Об этом говорится в сообщении полиции.

"Проводятся мероприятия для установления личности человека, совершившего ложное сообщение. Станции метро работают в обычном режиме", - отметили в полиции.

Отмечается, что правоохранители провели осмотр станций "Гидропарк", "Днепр", "Героев Днепра", "Арсенальная", "Левобережная" - незнакомец сообщил, что именно на этих станциях заложена взрывчатка.

На момент проверки эвакуировали около 500 человек. В результате осмотра опасных предметов найдено не было. Полиция устанавливает личность "минера". Открыто уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 26 мая около 13:40 в Киеве сообщили о заминировании 5 станций метро. Отметим, что это случилось за несколько часов до почалу финального матча Лиги чемпионов УЕФА, который проводится на НСК "Олимпийский".

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Теги публикации: метро, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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