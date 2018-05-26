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У Києві поліція встановлює "мінера" 5 станцій метро

НовиниСуспільство    26.05.2018 - 19:59
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом неправдивого повідомлення про замінування метро в Києві

Поліція Києва встановлює особу, яка в суботу, 26 травня, повідомила начебто про замінування п'яти станцій метро столиці. Про це йдеться у повідомленні поліції.

"Проводяться заходи для встановлення особи, яка вчинила неправдиве повідомлення. Станції метро працюють у звичному режимі", - зазначили в поліції.

Зазначається, що правоохоронці провели огляд станцій "Гідропарк", "Дніпро", "Героїв Дніпра", "Арсенальна", "Лівобережна" - незнайомець повідомив, що саме на цих станціях закладено вибухівку.

На момент перевірки евакуювали близько 500 осіб. У результаті огляду небезпечних предметів знайдено не було.  Поліція встановлює особу "мінера". Відкрито кримінальне провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 26 травня близько 13:40 у Києві повідомили про замінування 5 станцій метро. Зазначимо, що це сталось за кілька годин до почалу фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що проводиться на НСК "Олімпійський".

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Теги публікації: метро, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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