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У Києві поліція розшукує зловмисників, які зі стріляниною пограбували автомобіль

Новини » Надзвичайні події    06.12.2018 - 16:53
У Києві поліція розшукує зловмисників, які зі стріляниною пограбували автомобіль
Фото: місце події (kiev.informator.ua)

Невідомі вибили вікна у машині, забрали сумку з грошима і втекли

Поліція Києва розшукує зловмисників, які вчинили перестрілку біля супермаркету на вул. Сурікова у Солом'янському районі міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва

Як зазначається, до Солом’янського управління поліції близько 14-ї години надійшло повідомлення про те, що на парковці біля магазину на вулиці Сурікова пролунали постріли.

"Група невідомих на чорному авто застосували зброю, кілька разів вдарили водія та забрали його сумку з речами. Після вчиненого поїхали у напрямку залізничного вокзалу темною іномаркою", - йдеться в повідомленні. 

Правоохоронці, які приїхали на виклик, оглянули місце події. Встановлено, що при спробі втечі від нападників потерпілий виїхав автомобілем на східці. У результаті події ніхто не травмувався.

Фото: місце події (kyiv.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що поліція розшукує чорну Volvo XC90 з номерними знаками АІ3348НК, в якій, за даними правоохоронців, перебувають невідомі в масках, які стріляли в людину на авто Nissan біля "МегаМаркету" по вул. Сурікова,3.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора ввечері, 5 грудня, у Харкові сталася стрілянина в супермаркеті - поліцейський застрелив чоловіка, який напав на нього з ножем.

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