ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Киеве полиция разоблачила группу, которая организовала нарколаборатории

Новости » Происшествия    11.11.2018 - 06:34
Фото: нарколаборатория (npu.gov.ua)
Фото: нарколаборатория (npu.gov.ua)

Сумма изъятого составляет около 2 млн гривен

В Киеве и области правоохранители обнаружили две специально оборудованных нарколаборатории, которые занимались выращиванием марихуаны методом "гидропоники" с последующей переработкой и фасовкой для сбыта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Нацполиции.

Сообщается, что работники управления противодействия наркопреступности в городе Киеве задержали четырех членов преступной группы. Задержание происходило по уголовным производством, которое было начато по ч. 2 ст. 307 УКУ (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств)

"Полицейские установили, что в помещениях арендованных гаражей в Киеве и Киевской области фигуранты оборудовали две нарколаборатории. В частности, помещения были оснащены специальным светом, приборами для поддержания необходимой влажности, температуры и питания растений минудобрениями. Затем уже готовые соцветия каннабиса правонарушители фасовали для дальнейшей реализации заказчикам", - рассказали в полиции.

Правоохранители изъяли более 10 кг измельченного каннабиса, а также было изъято 22 куста конопли, которые находились в горшках. Также по адресам проживания подозреваемых полиция изъяла ружье, пистолет, охотничий карабин, револьвер с признаками переделки, гранату РГД-5, а также большое количество патронов, дымовые шашки.

Заместитель начальника управления противодействия наркопреступности в Киеве Юрий Контвицкий сообщил, что подозреваемые, которые наладили преступный наркобизнес, являются личности в возрасте от 28 до 53 лет.

"В настоящее время мы проводим дальнейшие оперативные мероприятия и обыски с целью установления всех участников наркогруппировки", - рассказал Контвицкий.

Сумма изъятого по ценам "черного рынка" составляет около 2 млн. гривен.

 

Фото: изъятые вещи (npu.gov.ua)

Напомним, правоохранители изъяли арсенал оружия у подозреваемых в покушении на координатора С14 Мазура. Было обнаружено и изъято 24 единицы РПГ, 22 ручные гранаты, несколько единиц противопехотных мин, пулемет, почти 5 000 патронов, 10 запалов к ручным гранатам и свето-шумовую гранату.

В Киеве задержали чиновников, которые вымогали взятки у предпринимателей Киевская полиция задержала иностранцев, которые нападали и грабили женщин
Новости Украины Киевполициялаборатории
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь