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У Києві поліція викрила групу, що організувала нарколабораторії

Новини » Надзвичайні події    11.11.2018 - 06:34
Фото: нарколабораторія (npu.gov.ua)
Фото: нарколабораторія (npu.gov.ua)

Сума вилученого сягає близько 2 млн гривень

У Києві та області правоохоронці виявили дві спеціально обладнані нарколабораторії, що займались вирощуванням марихуани методом "гідропоніки" з подальшою переробкою та фасуванням для збуту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що працівники управління протидії наркозлочинності у місті Києві затримали чотирьох членів злочинної групи. Затримання відбувалось за кримінальним провадженням, що було розпочато за ч. 2 ст. 307 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів)

"Поліцейські встановили, що у приміщеннях орендованих гаражів у Києві та Київській області фігуранти обладнали дві нарколабораторії. Зокрема, приміщення були оснащені спеціальним світлом, приладами для підтримки необхідної вологості, температури та живлення рослин міндобривами. Потім уже готові суцвіття канабісу правопорушники фасували для подальшої реалізації замовникам", - розповіли в поліції.

Правоохоронці вилучили понад 10 кг подрібненого канабісу, а також було вилучено 22 кущі конопель, що знаходились у горщиках. Також за адресами проживання підозрюваних поліція вилучила рушницю, пістолет, мисливський карабін, револьвер з ознаками переробки, гранату РГД-5, а також велику кількість набоїв, димові шашки. 

Заступник начальника управління протидії наркозлочинності у Києві Юрій Контвіцький повідомив, що підозрювані, які налагодили злочинний наркобізнес, є особи віком від 28 до 53 років. 

"На даний час ми проводимо подальші оперативні заходи та обшуки з метою встановлення всіх учасників наркоугрупування", - розповів Контвіцький.

Сума вилученого за цінами "чорного ринку" сягає близько 2 млн. гривень.

 

Фото: вилучені речі (npu.gov.ua)

Нагадаємо, правоохоронці вилучили арсенал зброї у підозрюваних в замаху на координатора С14 МазураБуло виявлено та вилучено 24 одиниці РПГ, 22 ручні гранати, кілька одиниць протипіхотних мін, кулемет, майже 5 000 патронів, 10 запалів до ручних гранат та світло-шумову гранату.

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