В Киеве полиция перехватила дрон с наркотиками

В Киеве возле Лукьяновского СИЗО правоохранители задержали мужчину, который при помощи квадрокоптера пытался переправить задержанным наркотики. Им оказался 32-летний уроженец Киевской области, который находился в розыске.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, около 15:00 во время патрулирования территории вблизи СИЗО на улице Дегтяревской правоохранители заметили подозрительного мужчину. Во время проверки у него обнаружили и изъяли квадрокоптер, телефон и вещества, похожие на наркотические.

Полицейские установили, что задержанный с помощью квадрокоптера пытался перебросить на территорию СИЗО более 40 пакетов с предположительно наркотическим веществом и несколько пластинок с таблетками. Изъятые вещественные доказательства направили на проведение соответствующих экспертиз.

Фото: преступник и изъяты вещественные доказательства (kyiv.npu.gov.ua)

"Уже установлено, что он ранее неоднократно судим за совершение различных имущественных преступлений. Кроме того, на момент задержания мужчина находился в розыске полицией Киевской области за совершение преступления, связанного с оборотом наркотиков", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о незаконном хранении, пересылке или сбыте наркотических средств, (ч. 2 ст. 307) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Сумской области правоохранители прекратили деятельность преступной группировки, которая поставляла наркотики в исправительную колонию.