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У Києві поліція перехопила дрон з наркотиками

Автор: Андрій Козловський

У Києві біля Лук'янівського СІЗО правоохоронці затримали чоловіка, який за допомогою квадрокоптера намагався переправити затриманим наркотики. Ним виявився 32-річний уродженець Київської області, який перебував у розшуку.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, близько 15:00 під час патрулювання території поблизу СІЗО на вулиці Дегтярівській правоохоронці помітили підозрілого чоловіка. Під час перевірки у нього виявили та вилучили квадрокоптер, телефон і речовини, схожі на наркотичні.

Поліцейські встановили, що затриманий за допомогою квадрокоптера намагався перекинути на територію СІЗО більш як 40 пакетів з ймовірно наркотичною речовиною та кілька пластинок з таблетками. Вилучені речові докази направили на проведення відповідних експертиз.

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Фото: злочинець та вилучені речові докази (kyiv.npu.gov.ua)

"Уже встановлено, що він раніше неодноразово судимий за вчинення різних майнових злочинів. Крім того, на час затримання чоловік перебував у розшуку поліцією Київської області за вчинення злочину, пов'язаного з обігом наркотиків", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів, (ч. 2 ст. 307) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Сумській області правоохоронці припинили діяльність злочинного угруповання, яке постачало наркотики до виправної колонії.

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