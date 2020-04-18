В Киеве полиция и НГУ приступили к дежурству возле храмов

Вечером 18 апреля правоохранители начали дежурство возле храмов Киева для контроля за соблюдением карантинных ограничений, введенных из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Facebook.

По данным МВД, по время празднования Пасхи за соблюдением карантинных норм и правопорядка возле столичных храмов будут наблюдать сотрудники Национальной полиции, военнослужащие Национальной гвардии и представители Муниципальной охраны.

"Все прошли необходимые инструктажи и готовы к любым вызовам. В очередной раз призываем граждан оставаться дома", - добавили в МВД.

Напомним, ранее руководитель Национальной полиции Игорь Клименко заявлял, что правоохранители будут жестко реагировать на нарушения карантина во время Пасхи.

Также РБК-Украина писало, что в Днепре полиция открыла дело из-за скопления людей внутри Свято-Троицкого Кафедрального собора. Производство было открыто по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, советник главы МВД Юрия Тандита заявляла, что в случае большого скопления людей во время Пасхи полиция будет привлекать спецназовцев. К обеспечению соблюдения карантина и правопорядка привлечено почти 30 тысяч правоохранителей.