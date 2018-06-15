В Киеве погибла женщина, которая попала под колеса мусоровоза

От полученных травм женщина погибла на месте

В Киеве погибла женщина, которая споткнулась и упала прямо под колеса мусоровоза. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел на на проспекте Бажана, 30. От полученных травм женщина погибла на месте.

Фото: место происшествия (скриншот стрима facebook.com/vartovi.espreso)

Напомним, 31 мая в Киеве автомобиль сбил ребенка, мальчика госпитализировали.

По словам очевидцев, у виновника ДТП были документы госслужащего. Впоследствии в Администрации президента опровергли информацию о том, что машина была частью кортежа Порошенко.

1 июня стало известно, что у мальчика переломы костей черепа, переломы обеих ног и ключицы, ушиб легких и печени.