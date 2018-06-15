У Києві загинула жінка, яка потрапила під колеса сміттєвоза

Від отриманих травм жінка загинула на місці
У Києві загинула жінка, яка спіткнулася та впала прямо під колеса сміттєвоза. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.
Інцидент трапився на на проспекті Бажана, 30. Від отриманих травм жінка загинула на місці.
Нагадаємо, 31 травня в Києві автомобіль збив дитину, хлопчика госпіталізували.
За словами очевидців, у винуватця ДТП були документи держслужбовця. Згодом в Адміністрації президента спростували інформацію про те, що машина була частиною кортежу Порошенка.
1 червня стало відомо, що у хлопчика переломи кісток черепа, переломи обох ніг і ключиці, забій легенів і печінки.