У Києві загинула жінка, яка потрапила під колеса сміттєвоза

Від отриманих травм жінка загинула на місці

У Києві загинула жінка, яка спіткнулася та впала прямо під колеса сміттєвоза. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

Інцидент трапився на на проспекті Бажана, 30. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

Нагадаємо, 31 травня в Києві автомобіль збив дитину, хлопчика госпіталізували.

За словами очевидців, у винуватця ДТП були документи держслужбовця. Згодом в Адміністрації президента спростували інформацію про те, що машина була частиною кортежу Порошенка.

1 червня стало відомо, що у хлопчика переломи кісток черепа, переломи обох ніг і ключиці, забій легенів і печінки.