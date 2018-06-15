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У Києві загинула жінка, яка потрапила під колеса сміттєвоза

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 12:01
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Від отриманих травм жінка загинула на місці

У Києві загинула жінка, яка спіткнулася та впала прямо під колеса сміттєвоза. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

Інцидент трапився на на проспекті Бажана, 30. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

Нагадаємо, 31 травня в Києві автомобіль збив дитину, хлопчика госпіталізували.

За словами очевидців, у винуватця ДТП були документи держслужбовця. Згодом в Адміністрації президента спростували інформацію про те, що машина була частиною кортежу Порошенка.

1 червня стало відомо, що у хлопчика переломи кісток черепа, переломи обох ніг і ключиці, забій легенів і печінки.

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Теги публікації: Київ, ДТП, погибли, автомобили  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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