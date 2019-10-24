В Киеве подтвержден один случай дифтерии

В одном из лицеев Киева подтвердили случай заболевания дифтерией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента образования и науки Киева.

Как сообщается, сообщение о факте заболевания дифтерией одного из учеников лицея №303 на Позняках было подтверждено в среду, 23 октября.

Администрация учебного заведения приняла решение о введении карантинных мероприятий в определенном классе, где учится ребенок, в том числе обеспечены уборка кабинета с дезинфицирующими средствами и осмотр детей медицинской сестрой.

"Сегодня городской санитарной службой был подтвержден диагноз и обеспечена специальная обработка помещений лицея", - говорится в сообщении.

Напомним, в Ужгороде днями впервые за десять лет зафиксировали вспышку на дифтерию. Болезнь была диагностирована у студента местного университета. Позже с признаками дифтерии были госпитализированы еще двое человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в разгар вспышки дифтерии в Закарпатской области закончилась сыворотка. До вспышки дифтерии в Ужгороде было всего восемь доз сыворотки, однако на данный момент госпитализировали пятнадцать человек. В последствии передаст 20 ампул противодифтерийной сыворотки в Закарпатскую область.