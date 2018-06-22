У Києві підпалили відділення одного з банків

За попередньою версією, невідомі кинули в будівлю "коктейлі Молотова"

У Києві невідомі підпалили відділення одного з банків на вулиці Героїв Севастополя. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва у Facebook.

Повідомляється, що о 03:45 в чергову частину надійшла інформація про вибух і пожежу на вулиці Героїв Севастополя. На місці інциденту правоохоронці встановили, що в приміщенні банківського відділення пошкоджено вікна і виникла пожежа.

"В результаті ніхто не постраждав. За попередньою інформацією, пожежа почалася через те, що зловмисники кинули пляшки із запальною сумішшю. Обставини події та мотиви скоєння правопорушення встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Поліція шукає свідків та перевіряє наявність камер відеоспостереження. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше у Броварах (Київська область) горів п'ятиповерховий будинок. Постраждалих в результаті пожежі теж не було.