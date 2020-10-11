В Киеве иностранцы устроили автопробег со стрельбой

Сегодня, 11 октября, правоохранители получили информацию, что по центру Киева едет колонна автомобилей с иностранной символикой и слышны выстрелы. Колонну автомобилей, в которых находились 14 иностранцев, остановили в Соломенском районе.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
Предварительно установлено, что двигаясь по улице Грушевского иностранцы сделали несколько выстрелов. Правоохранители на месте происшествия нашли четыре гильзы.
Учасників автопробігу, про який ми повідомляли раніше, затримали правоохоронці