В Киеве иностранцы устроили автопробег со стрельбой

Фото: полиция facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Сегодня, 11 октября, правоохранители получили информацию, что по центру Киева едет колонна автомобилей с иностранной символикой и слышны выстрелы. Колонну автомобилей, в которых находились 14 иностранцев, остановили в Соломенском районе.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Предварительно установлено, что двигаясь по улице Грушевского иностранцы сделали несколько выстрелов. Правоохранители на месте происшествия нашли четыре гильзы.