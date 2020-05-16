В Киеве планируют строить метро Жуляны-Троещина: когда это будет

Метро на Троещину могут построить за 5 лет (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Метро на Троещину реально построить и запустить всего за несколько лет, говорит Кличко

В Киеве планируют построить ветку метро Жуляны-Троещина согласно утвержденному проекту Генплана столицы. В документ, принятый еще три года назад, несколько раз вносили изменения, но в итоге было решено до 2025 года соорудить и запустить еще две ветки подземки.

Если строительство метро на Виноградарь сейчас идет полным ходом, и уже в конце 2021-го планируют открытие "Мостицкой" и "Проспект Правды" на Сырецко-Печерской линии, то судьба подземки на Троещину не так ясна. Особенно в условиях пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса в экономике.

Тем не менее, от планов руководство столицы не отказывается.

Недавно это подтвердил мэр Киева Виталий Кличко в комментарии изданию "Новое время". Глава КГГА озвучил основные задачи, которые он видит в следующие 5 лет.

Кроме метро на Троещину, градоначальник также назвал:

развитие административно-делового центра на территории промзоны на Теличке,

две станции метро на Виноградарь до конца 2021

создание парка развлечений и отдыха для детей и взрослых (Украинский Диснейленд) на территории Гидропарка,

На сайте КП "Киевский метрополитен" представлена схема развития подземки в перспективе.

На карте будущая Подольско-Выгуровская линия изображена коричневым цветом. Стартует ветка с депо "Гатне" и финиширует в депо "Троещина". Соединят правый и левый берега через Днепр новые станции метро "Труханов остров" и "Затока Десенка".

Схема метро Киева с новыми линиями на Троещину и Виноградарь (Фото: metro.kiev.ua)

Учитывая Генплан Киева до 2025 года, строительство Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена будет осуществляться от Кольцевой дороги на жилой массив Выгуровщина-Троещина.

Трасса линии пройдет от Кольцевой дороги, через аэропорт Жуляны, центральный ж/д вокзал, центральную часть города, Подол и по Подольскому мостовому переходу до жилых районов Троещины.

Кроме того, собираются обустроить пересадочные узлы на станциях метрополитена "Вокзальная", "Лукьяновская" и "Тараса Шевченко", которые позволят разгрузить существующие пересадочные узлы метрополитена в центральной части столицы.

Отметим, что пока воздвигают четвертую линию и строятся платы о строительстве пятой, действующие три остаются закрытыми из-за карантина, и дата возобновления работы подземки неясна. Власти Киева призывают Кабмин дать добро на открытие метрополитена уже 25 мая, а в самом КП утверждают, что готовы пустить поезда хоть сейчас.

Автор: Владимир Костырин