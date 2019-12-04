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У Києві планують покрити 80% Криму українським радіомовленням

Новини » Політика     04.12.2019 - 16:37
У Києві планують покрити 80% Криму українським радіомовленням
Ілюстративне фото (wikimapia)

Завданням на 2020 рік є забезпечення сигналом більше ніж 1,6 млн жителів Криму

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення планує, що 80% території анексованого Криму покриють українським радіомовленням в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".

Зазначається, що завданням на 2020 рік є забезпечення сигналом більше ніж 1,6 мільйона жителів Криму.

"У нас заплановано другий крок у 2020 році. Ми плануємо збільшити кількість радіостанцій на середніх хвилях. Розглядаються варіанти мовлення з Луча, Чаплинки, всі можливості для цього є. Хочемо повернути мовлення Українського радіо, яке зникло в 2019 році через фінансові труднощі", - сказав член Нацради Сергій Костинський.

За його словами, збільшуючи кількість інформаційних радіостанцій в середньохвильовому діапазоні, забезпечиться привабливість цього діапазону, ефективність його слухання в Криму.

Нагадаємо, у вівторок, 3 грудня, в Сімферополі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), легковий автомобіль вилетів з дороги та врізався у зупинку.

Як повідомляло РБК-Україна, українські військові готові застосовувати зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1" проти російських безпілотних літальних апаратів (БПЛА) з боку анексованого Криму.

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