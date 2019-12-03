В Симферополе автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие

Фото с места ДТП (ua.krymr.com)

Водитель и пассажирка травмировались

Во вторник, 3 декабря, в Симферополе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), легковой автомобиль вылетел с дороги и врезался в остановку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщается, авария произошла на проспекте Кирова в центре города. Ударом автомобиль повредил конструкцию остановки, разбит и сам автомобиль. По сообщениям СМИ, мужчина получил незначительные травмы, также пострадала девушка, ее госпитализировали.

Местные оккупационные власти не реагируют. В частности, нет официальных сообщений о пострадавших от правоохранителей, спасательных и медслужб аннексированного Крыма.

Также отмечается, что 3 декабря на полуострове объявили предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.

Фото с места ДТП (ua.krymr.com)

Ранее возле аэропорта "Борисполь" произошла авария с участием велосипедиста, в результате чего человек травмировался и не подает признаков жизни.

Также РБК-Украина писало, что в Тернопольской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которой один человек погиб, еще пятеро травмировались.

Также сообщалось, что в Запорожской области пьяный полицейский сбил женщину с инвалидностью. Теперь его ожидает суд.