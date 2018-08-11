У Києві піротехніки знищили 28 боєприпасів часів Другої світової війни

Всього з початку року на території у Києві вилучено та знищено 1251 вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни

Вчора, 10 серпня, у Києві під час планової перевірки території в урочищі "Биківня", що у Деснянському районі столиці, піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) виявили, вилучили та знищили 28 боєприпасів часів Другої світової війни. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Як зазначається, групою піротехнічних робіт виявлені боєприпаси було вилучено та знищено на полігоні. Всього з початку року на території у Києві вилучено та знищено 1251 вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни.

Нагадаємо, що під Слов’янськом Донецької області піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили, вилучили та знищили 221 боєприпас часів Другої світової війни.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, на Донбасі військові сапери знищили 50 заборонених мін, завезених з Росії.

Піротехніки Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку року вилучили понад 40 тисяч боєприпасів.