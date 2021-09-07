В Киеве перевернулся автомобиль из-за ДТП, пострадали два человека

В Киеве на проспекте Степана Бандеры произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух автомобилей. Один из автомобилей перевернулся.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на dtp.kiev.ua.
Автопроисшествие произошло вблизи станции метро "Почайна". Водитель автомобиля "Лада" не пропустил Renault, в результате чего произошло столкновение. От удара Renault перевернулся на бок.
Из-за аварии были заблокированы две полосы в направлении Северного моста. В автомобиле "Лада" было трое пассажиров, двое из которых получили травмы.