В Киеве перестали работать светофоры на ряде перекрестков: список

В Киеве сегодня, 26 января, на ряде перекрестков перестали работать светофоры. Сейчас специалисты работают над устранением неисправности.
Об этом сообщила патрульная полиция Киева в Telegram-канале.
По состоянию на сейчас не работают светофоры на перекрестках:
Причины поломки и ориентировочное время возобновления работы светофоров не сообщаются.
Напомним, сегодня в Киеве произошла масштабная автомобильная авария на проспекте Героев Сталинграда. Из-за столкновения четырех автомобилей было затруднено движение в направлении Набережно-Рыбальской.
Добавим, на дорогах Киева появились новые дорожные знаки. РБК-Украина рассказывало, что они значат.