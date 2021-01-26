У Києві перестали працювати світлофори на низці перехресть: список

У Києві сьогодні, 26 січня, на низці перехресть перестали працювати світлофори. Зараз фахівці працюють над усуненням несправності.
Про це повідомила патрульна поліція Києва у Telegram-каналі.
Станом на зараз не працюють світлофори на перехрестях:
Причини поломки та орієнтовний час відновлення роботи світлофорів не повідомляються.
Нагадаємо, сьогодні у Києві сталася масштабна автомобільна аварія на проспекті Героїв Сталінграда. Через зіткнення чотирьох автомобілів був ускладнений рух в напрямку Набережно-Рибальської.
Додамо, на дорогах Києва з'явилися нові дорожні знаки. РБК-Україна розповідало, що вони означають.