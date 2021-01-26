У Києві перестали працювати світлофори на низці перехресть: список

У Києві сьогодні, 26 січня, на низці перехресть перестали працювати світлофори. Зараз фахівці працюють над усуненням несправності.

Про це повідомила патрульна поліція Києва у Telegram-каналі.

Станом на зараз не працюють світлофори на перехрестях:

вулиць Миколи Голего та Ніжинської;

вулиць Михайла Грушевського та Садової;

вулиць Володимиро-Либідській та Казимира Малевича;

проспекту Академіка Глушкова та вулиці Василя Касіяна;

вулиці Гната Хоткевича, проспекту Юрія Гагаріна та вулиці Червоноткацької.

Причини поломки та орієнтовний час відновлення роботи світлофорів не повідомляються.

Нагадаємо, сьогодні у Києві сталася масштабна автомобільна аварія на проспекті Героїв Сталінграда. Через зіткнення чотирьох автомобілів був ускладнений рух в напрямку Набережно-Рибальської.

Додамо, на дорогах Києва з'явилися нові дорожні знаки. РБК-Україна розповідало, що вони означають.