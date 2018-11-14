В Киеве завтра ожидается снег и гололедица на дорогах

Фото: снегопад в Киеве (РБК-Украина)

Водителям советуют не превышать скорость и быть осторожными на дорогах

В Киеве завтра, 15 ноября, ожидается снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в столице будет облачно, ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без осадков.

"Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, температура в течение суток около 0", - говорится в сообщении.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.

Советы водителям:

• придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;

• при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

• не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

• в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

• ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;

• не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;

• при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

• если падения не избежать - напрягите мышцы, згрупуйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекотитись, - удар, направленный на вас, уменьшит силу;

• будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

• когда перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;

• обходите металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом.

Напомним, в Киеве сегодня, 14 ноября 2018 года, из-за снегопада зафиксировано 294 дорожно-транспортные происшествия (ДТП).

Кроме того, в Киеве из-за снегопада общественный транспорт курсирует с отклонением от расписания.