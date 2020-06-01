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В Киеве переносится запуск городской электрички

Новости » Общество     01.06.2020 - 08:49
В Киеве переносится запуск городской электрички
Фото: электричка (www.facebook.com/Kravtsov.Evg)

Восстановление движения городской электрички в Киеве будет сообщено дополнительно

В Киеве перенесут запуск городской электрички на 7 июня. Такое решение было принято в связи с тем, что работники предприятия "Укрзализныця" не успели выполнить ремонтные работы электропоездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

Как сообщается, в связи с введением противоэпидемических мер в стране, работники что проводили ремонтные работы электропоездов не успели ее выполнить до 1 июня. Таким образом окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня. Восстановление движения городской электрички в Киеве будет сообщено дополнительно по завершению ремонтных работ.

Отметим, в рамках третьего этапа ослабление карантина в Киеве планировалось восстановить работу городской электрички с 1 июня вместе со всем железнодорожным транспортом Украины.

Однако, с сегодняшнего дня в Украине возобновили работу железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении. Также начали осуществляться межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Напомним, с 1 июня в Украине начали постепенно восстанавливать пригородное железнодорожное сообщение.

Кроме того, Украина перешла на очередной этап ослабления карантина.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Киевэлектричка
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