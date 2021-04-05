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У Києві перенесли терміни закінчення опалювального сезону: названа причина

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 18:12
У Києві перенесли терміни закінчення опалювального сезону: названа причина Фото: опалювальний сезон в Києві можуть завершити 10 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Терміни завершення опалювального сезону у Києві перенесли на кілька днів. Причиною цього стало погіршення погодних умов.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У зв'язку з тим, що в столиці в наступні дні зберігається прохолодна погода і середньодобова температура нижче +8 градусів, відключення тепла в Києві змушені відкласти на кілька днів", - йдеться в повідомленні.

При цьому в КМДА зазначили, що рішення про перенесення строків закінчення опалювального сезону обумовлено введенням локдауну в столиці, через що частина мешканців міста працює дистанційно з дому.

Так, столична влада планує почати завершення опалювального сезону з 10 квітня.

"Також звертаємо увагу, що будь-яка будинкова громада може відключитися від опалення шляхом прийняття рішення на загальнобудинкових зборах і подати відповідний протокол теплопостачальної компанії", - йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадали, що рішення про відключення опалення приймається, коли середньодобова температура підніметься вище +8 градусів протягом трьох днів.

Нагадаємо, у Києві планували завершити опалювальний сезон з 5 квітня.

Додамо, що минулого року опалювальний сезон в Києві був завершений з 5 квітня. У 2019 році опалювальний сезон в Києві завершився з 6 квітня.

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