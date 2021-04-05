У Києві перенесли терміни закінчення опалювального сезону: названа причина

Терміни завершення опалювального сезону у Києві перенесли на кілька днів. Причиною цього стало погіршення погодних умов.

"У зв'язку з тим, що в столиці в наступні дні зберігається прохолодна погода і середньодобова температура нижче +8 градусів, відключення тепла в Києві змушені відкласти на кілька днів", - йдеться в повідомленні.

При цьому в КМДА зазначили, що рішення про перенесення строків закінчення опалювального сезону обумовлено введенням локдауну в столиці, через що частина мешканців міста працює дистанційно з дому.

Так, столична влада планує почати завершення опалювального сезону з 10 квітня.

"Також звертаємо увагу, що будь-яка будинкова громада може відключитися від опалення шляхом прийняття рішення на загальнобудинкових зборах і подати відповідний протокол теплопостачальної компанії", - йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадали, що рішення про відключення опалення приймається, коли середньодобова температура підніметься вище +8 градусів протягом трьох днів.