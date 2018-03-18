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Центр Києва перекрито у зв’язку з масовими заходами

НовиниСуспільство    18.03.2018 - 11:18
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Перекрито Хрещатик та усі прилягаючі до нього вулиці

У Києві сьогодні, 18 березня, в зв’язку із проведенням масових заходів призупинено рух транспорту центральною частиною міста. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Наразі відомо, що перекрито Хрещатик та усі прилягаючі до нього вулиці. Це вулиці Прорізна, Майдан Незалежності, Богдана Хмельницького та інші.

Нагадаємо, у неділю, 18 березня, у день виборів президента Росії під посольством Російської Федерації у Києві перекрито Повітрофлотський проспект. Силовики збудували металеві загородження, під якими свій пікет розгорнули представники "Національного корпусу", ВО "Свобода" та інших організацій. 

Зазначимо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що громадяни РФ не будуть допущені в дипломатичні місії на території України для участі у виборах президента РФ. Відтак, режим охорони дипломатичних установ Росії на території України В Києві, Харкові, Одесі та Львові не буде передбачати доступ до цих об'єктів громадян РФ для голосування на виборах.

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Теги: Київ, перекрыто движение, Хрещатик
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