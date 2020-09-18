В Киеве перекрыли улицу из-за прорыва теплосети

В Киеве перекрыли движение по улице Коростенской. Перекрытие произошло из-за прорыва теплосети.

Об этом сообщает официальный канал Киевской городской государственной администрации в своем Telegram.

"Закрыт участок между улицами Генерала Наумова и Рубежовский из-за прорыва теплосети. Ремонтные бригады уже на месте и приступили к ликвидации последствий аварии", - указано в сообщении.

Напомним, в январе в столице на Шулявке произошла коммунальная авария с прорывом теплосети. Авария произошла на улице Нижнеключевой. В результате прорыва трубы горячей водой затопило дорогу.

Как писало РБК-Украина, до этого произошел прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza; прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта.

Кроме того, в апреле 2019 года в Печерском районе столицы в результате прорыва двух теплосетей без воды и отопления остались более 140 зданий.