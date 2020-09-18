У Києві перекрили вулицю через прорив тепломережі

У Києві перекрили рух вулицею Коростенською. Перекриття відбулося через прорив тепломережі.

Про це повідомляє офіційний канал Київської міської державної адміністрації у своєму Telegram.

"Закрито ділянку між вулицями Генерала Наумова і Рубежівською через прорив тепломережі. Ремонтні бригади уже на місці і розпочали ліквідацію наслідків аварії", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в січні в столиці на Шулявці сталася комунальна аварія з проривом тепломережі. Аварія сталася на вулиці Нижньоключовій. У результаті прориву труби гарячою водою затопило дорогу.

Як писало РБК-Україна, до цього стався прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza; прорвало тепломережу, в результаті чого стався підмив асфальту.

Крім того, у квітні 2019 року в Печерському районі столиці в результаті прориву двох тепломереж без води і опалення залишилися понад 140 будинків.