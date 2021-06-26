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В Киеве перекрыли Крещатик: схема движения автобусов

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве перекрыли улицу Крещатик. Автобусы №24, 114 организованы по схеме №24а и 114а.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

В Патрульной полиции Киева ранее сообщили, что сегодня и завтра перекроют ряд центральных улиц в связи с проведением мотофестиваля.

Сегодня с 12:00 до 16:00 перекрыли улицу Крещатик от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого и въезды с прилегающих улиц.

Напомним, в Киеве вчера ограничили движение тяжеловесного транспорта на въезд в город в связи с жарой. Ограничение ввели из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.

Отметим, в Киеве будут действовать ограничения на движение транспорта по улице Борщаговская.

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