В Киеве перекрыли Крещатик: схема движения автобусов

В Киеве перекрыли улицу Крещатик. Автобусы №24, 114 организованы по схеме №24а и 114а.

В Патрульной полиции Киева ранее сообщили, что сегодня и завтра перекроют ряд центральных улиц в связи с проведением мотофестиваля.

Сегодня с 12:00 до 16:00 перекрыли улицу Крещатик от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого и въезды с прилегающих улиц.