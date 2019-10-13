В Киеве перекрыли движение по проспекту Победы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение транспорта будет возобновлено 14 октября

В Киеве в период с 13 по 14 октября в зв'язку ремонтом Шулявского путепровода запретили движение по проспекту Победы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, в связи с работами по возведению нового прогона Шулявского путепровода движение по проспекту Победы на пересечении с улицей Вадима Гетьмана было запрещено с 00:05 воскресенья, 13 октября.

Отмечается, что движение транспорта по данному участку проспекта возобновят в понедельник, 14 октября, в 22 часа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве до 12:00 воскресенья, 13 октября, приостановили движение скоростного трамвая по маршруту №1. Трамвайный маршртут №3 будет работать в обычном режиме. Движение трамвая было приостановлено в связи с ремонтными работами на путях.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве на эстакаде Южного моста до конца октября ограничат движение автомобилей в направлении левого берега. Ограничение движения было введено в связи с работами по замене деформационного шва.

Кроме того, в понедельник, 14 октября, в центре Киева ограничат движение автомобилей в связи с футбольным матчем сборных Украины и Португалии.