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У Києві перекрили рух проспектом Перемоги

Новини » Суспільство    13.10.2019 - 11:49
У Києві перекрили рух проспектом Перемоги
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух транспорту буде відновлено 14 жовтня

У Києві у період з 13 по 14 жовтня у зв'язку ремонтом Шулявського шляхопроводу заборонили рух проспектом Перемоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляється, у звязку з роботами зі зведення нового прогону Шулявського шляхопроводу рух проспектом Перемоги на перетині з вулицею Вадима Гетьмана було заборонено з 00:05 неділі, 13 жовтня.

Зазначається, що рух транспорту по даній ділянці проспекту відновлять у понеділок, 14 жовтня, о 22-й годині.

У Києві перекрили рух проспектом Перемоги

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві до 12:00 неділі, 13 жовтня, призупинили рух швидкісного трамвая за маршрутом №1. Трамвайний маршртут №3 працюватиме у звичайному режимі. Рух трамвая було призупинено у зв'язку з ремонтними роботами на колії.

Також РБК-Україна писало, що у Києві на естакаді Південного мосту до кінця жовтня обмежать рух автомобілів в напрямку лівого берега. Обмеження руху було введено у зв'язку з роботами з заміни деформаційного шва.

Крім того, у понеділок, 14 жовтня, в центрі Києва обмежать рух автомобілів у зв'язку з футбольним матчем збірних України та Португалії.

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