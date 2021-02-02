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В Киеве перекрыли движение на одной из улиц из-за падения дерева: как объехать

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве упало дерево на улице Петропавловской прямо посередине дороги. Сейчас там перекрыто движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

На этой улице проводят аварийные работы.

Полиция предлагает объезд по улице Верболозной и Верболозным переулком.

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Отметим, с самого утра в Киеве образовались значительные пробки на проспекте Победы, Голосеевском проспекте, Набережном шоссе, проспекте Степана Бандеры, улице Юрия Ильенко, улице Сечевых Стрельцов.

Вместе с тем, в городе продолжает ухудшаться погода, образовался гололед на дорогах.

РБК-Украина писало, что сегодня утром на западе и севере страны температура воздуха упала до -4-12. В Черновицкой, Черкасской, Полтавской, южных районах Винницкой, Киевской и Сумской областей выпало до 20 см снега.

Отметим, погода в Украине снова принесет сильные морозы - температура местами опустится до -20 градусов и даже ниже. Синоптики говорят, что похолодание следует ожидать уже в первой декаде февраля, а вот последние январские дни будут очень снежными.

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