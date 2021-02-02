ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві перекрили рух на одній з вулиць через падіння дерева: як об'їхати

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві впало дерево на вулиці Петропавлівській прямо посередині дороги. Наразі там перекритий рух транспорту.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

На цій вулиці проводять аварійні роботи.

Поліція пропонує обїзд вулицею Верболозною та Верболозним провулком.

Популярні новини

Зазначимо, від самого ранку в Києві утворились значні затори на проспекті Перемоги, Голосіївському проспекті, Набережному шосе, проспекті Степана Бандери, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Січових Стрільців.

Разом з тим, у місті продовжує погіршуватись погода, утворилась ожеледь на дорогах.

РБК-Україна писало, що сьогодні зранку на заході та півночі країни температура повітря впала до -4-12. У Чернівецькій, Черкаській, Полтавській, південних районах Вінницької, Київської та Сумської областей випало до 20 см снігу.

Зазначимо, погода в Україні знову принесе сильні морози - температура подекуди опуститься до -20 градусів і навіть нижче. Синоптики кажуть, що похолодання слід чекати вже в першій декаді лютого, а ось останні січневі дні будуть дуже сніжними.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України движениеулица