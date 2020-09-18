В Киеве перекрыли движение на Днепровской набережной

Фото: полицейский (РБК-Украина)

В Киеве ограничено движение транспорта по Днепровской набережной в направлении Русановской набережной. Ограничение будет действовать до завтра.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Движение ограничили с 12:00 до окончания работ 19 сентября. На пересечении Днепровской набережной и проспекте Соборности будут делать асфальтобетонное покрытие на путепроводе.

Автобусы №№ 49, 95, 108 и маршрутные такси №№ 177, 178, 249 изменят движение.

Напомним, в Киеве перекрыли движение по улице Коростенской, перекрытие произошло из-за прорыва теплосети.

Кроме того, ранее в столице на Шулявке произошла коммунальная авария с прорывом теплосети. Авария произошла на улице Нижнеключевой. В результате прорыва трубы горячей водой затопило дорогу.

Отметим, что в Киеве реставрация моста имени Патона продлится пять лет.