ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве перекрыли движение на Днепровской набережной

Киев, Пятница 18 сентября 2020 12:48
В Киеве перекрыли движение на Днепровской набережной
Фото: полицейский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве ограничено движение транспорта по Днепровской набережной в направлении Русановской набережной. Ограничение будет действовать до завтра.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Движение ограничили с 12:00 до окончания работ 19 сентября. На пересечении Днепровской набережной и проспекте Соборности будут делать асфальтобетонное покрытие на путепроводе.

Автобусы №№ 49, 95, 108 и маршрутные такси №№ 177, 178, 249 изменят движение.

Напомним, в Киеве перекрыли движение по улице Коростенской, перекрытие произошло из-за прорыва теплосети.

Кроме того, ранее в столице на Шулявке произошла коммунальная авария с прорывом теплосети. Авария произошла на улице Нижнеключевой. В результате прорыва трубы горячей водой затопило дорогу.

Отметим, что в Киеве реставрация моста имени Патона продлится пять лет.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество транспорт
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь