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У Києві перекрили рух на Дніпровській набережній

Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 12:48
У Києві перекрили рух на Дніпровській набережній
Фото: поліцейський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві обмежено рух транспорту Дніпровською набережною в напрямку Русанівської набережної. Обмеження буде діяти до завтра.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Рух обмежили з 12:00 до закінчення робіт 19 вересня. На перетині Дніпровської набережної та проспекті Соборності влаштовуватимуть асфальтобетонне покриття на шляхопроводі.

Автобуси №№ 49, 95, 108 та маршрутні таксі №№ 177, 178, 249 змінять рух.

Нагадаємо, у Києві перекрили рух вулицею Коростенською, перекриття відбулося через прорив тепломережі.

Крім того, в столиці на Шулявці сталася комунальна аварія з проривом тепломережі. Аварія сталася на вулиці Нижньоключовій. У результаті прориву труби гарячою водою затопило дорогу.

Зазначимо, у Києві реставрація моста імені Патона триватиме п'ять років.

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