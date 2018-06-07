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В Киеве перекроют движение транспорта на развязке в районе Русановки

НовостиОбщество    07.06.2018 - 12:55
Фото: проспект Соборности (Mario.net)
Фото: проспект Соборности (Mario.net)

Будет закрыто движение транспорта на выезде с ул. Вифлеемской на просп. Соборности

В Киеве, завтра, 9 июня с 05:00 до 23:30 в связи с устройством асфальтобетонного покрытия будет закрыто движение транспорта на выезде с улицы Вифлеемской на проспект Соборности. Об этом говорится в сообщении прес-служби КК "Киевавтодор".

"Корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения по городу", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве с 8 по 10 июня на время съемок мини-телесериала Chernobyl ограничат движение транспорта на некоторых улицах столицы.

В Киеве для съемок мини-телесериала перекроют ряд улиц
Теги публикации: Киев, перекрыто движение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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