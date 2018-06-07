В Києві перекриють рух транспорту на розв’язці в районі Русанівки

Буде закрито рух транспорту на виїзді з вул. Вифлеємської на просп. Соборності

В Києві, завтра, 9 червня із 05:00 до 23:30 у зв’язку із улаштуванням асфальтобетонного покриття буде закрито рух транспорту на виїзді з вулиці Вифлеємської на проспект Соборності. Про це йдеться у повідомленні прес-служби КК "Київавтодор".

"Корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху містом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Києві з 8 по 10 червня на час зйомок міні-телесеріалу Chernobyl обмежать рух транспорту на деяких вулицях столиці.