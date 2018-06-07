Социальные страницы
Курси валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Києві перекриють рух транспорту на розв’язці в районі Русанівки

НовиниСуспільство    07.06.2018 - 12:55
Фото: проспект Соборності (Mario.net)
Фото: проспект Соборності (Mario.net)

Буде закрито рух транспорту на виїзді з вул. Вифлеємської на просп. Соборності

В Києві, завтра, 9 червня із 05:00 до 23:30 у зв’язку із улаштуванням асфальтобетонного покриття буде закрито рух транспорту на виїзді з вулиці Вифлеємської на проспект Соборності. Про це йдеться у повідомленні прес-служби КК "Київавтодор".

"Корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху містом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Києві з 8 по 10 червня на час зйомок міні-телесеріалу Chernobyl обмежать рух транспорту на деяких вулицях столиці.

У Києві для зйомок міні-телесеріалу перекриють ряд вулиць
Теги публікації: Київ, перекрыто движение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леоніда Кантера: режисер записав самогубство на відео
"ФСБ читає листування в Facebook": Бабченко зробив гучну заяву
"Влаштовувати цькування": Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства
"Готовий до смерті": Сенцов хоче відмовитися від примусового годування
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся