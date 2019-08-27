ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Болтон посетит Беларусь на следующей неделе

Новости » Политика    27.08.2019 - 03:33
Болтон посетит Беларусь на следующей неделе
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Это первый визит представителя США такого ранга в страну за последние 19 лет

Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон на этой неделе посетит Беларусь. Об этом сообщают бывшие и действующие чиновники американского правительства, передает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

Подробности визита не разглашаются.

Издание отмечает, что Болтон станет самым высокопоставленным представителем США, посетившим страну за последние 19 лет и эта поездка может "разгневать Кремль".

Помимо визита Болтона, источники сообщают также о приезде в следующем месяце в Беларусь заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла, который должен обсудить расширение американского дипломатического присутствия в стране, в том числе возможный обмен послами.

В Беларуси нет американского посла с 2008 года, когда она отозвала своего посла из США для консультаций на фоне введенных в отношении нее санкций, посол США позднее также покинула Минск, а американской стороне рекомендовали сократить численность сотрудников дипломатической миссии.

Напомним, 26 августа советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал свой визит в Украину, не сообщив при этом конкретных дат и состава делегации.

Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского завода, - WSJ Беларусь и ЕС осенью могут подписать соглашение об упрощении визового режима
Новости Украины БеларусьвизитДжон Болтон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь