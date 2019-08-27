Болтон посетит Беларусь на следующей неделе

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Это первый визит представителя США такого ранга в страну за последние 19 лет

Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон на этой неделе посетит Беларусь. Об этом сообщают бывшие и действующие чиновники американского правительства, передает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

Подробности визита не разглашаются.

Издание отмечает, что Болтон станет самым высокопоставленным представителем США, посетившим страну за последние 19 лет и эта поездка может "разгневать Кремль".

Помимо визита Болтона, источники сообщают также о приезде в следующем месяце в Беларусь заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла, который должен обсудить расширение американского дипломатического присутствия в стране, в том числе возможный обмен послами.

В Беларуси нет американского посла с 2008 года, когда она отозвала своего посла из США для консультаций на фоне введенных в отношении нее санкций, посол США позднее также покинула Минск, а американской стороне рекомендовали сократить численность сотрудников дипломатической миссии.

Напомним, 26 августа советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал свой визит в Украину, не сообщив при этом конкретных дат и состава делегации.