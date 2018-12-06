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В Києві перейменували дві вулиці, провулок та площу

Новини » Суспільство    06.12.2018 - 20:36
В Києві перейменували дві вулиці, провулок та площу
Фото: засідання Київради (РБК-Україна/Віталій Носач)

Всі перейменування пройшли громадські обговорення

Депутати Київської міської ради під час засідання підтримали перейменування двох вулиць, провулка та площі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міського голови - секретаря Київської міської ради Володимира Прокопіва. 

Так, вулицю Механізаторів у Солом'янському районі перейменували на вулицю Генерала Шаповала. Вулицю Толстого у Деснянському районі перейменували на вулицю Володимира Беца. 

Крім того, у Дніпровському районі площу Новоросійську перейменували на площу Чернігівську, а провулок Радянський на провулок Костянтина Михальчука.

Окрім того, провулку, який пролягає від вулиці Митрополита Володимира Сабодана присвоєно назву провулок Ковтунівський у Деснянському районі.

Як зазначається, всі перейменування пройшли громадські обговорювання на єдиному веб-порталі територіальної громади.

В Києві перейменували дві вулиці, провулок та площу

Нагадаємо, Київська міська рада перейменувала п'ять вулиць столиці та одну площу. Так, вулицю Невську у Шевченківському районі перейменовано у Нивську, вулицю Желябова на Марії Капніст, провулок Баумана на провулок Фузиків, а також вулицю Кіровську у Святошинському районі на вулицю Старицької-Черняхівської та вулицю Сабурова  у Деснянському районі на вулицю Сержа Лифаря.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вулицю Тверську, яка розташовується у Голосіївському та Печерському районах, перейменовано на вулицю Єжи Ґедройця.

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