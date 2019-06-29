В Киеве на Печерске ограничили движение по одной из улиц

Иллюстративное фото (УНИАН)

До 1 июля в Киеве ограничено движение по улице Ивана Федорова

В Киеве вечером пятницы, 28 июня, на четыре дня ограничили движение по улице Ивана Федорова, которая пролегает сквозь Печерский и Соломенский районы столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Отмечается, что в эти дни дорожники будут укладывать асфальтобетон. Работы продлятся до 21:00 1 июля.

"Работы будут проводить на участке между ул. Большой Васильковской и ул. Василия Тютюнника. Движение указанным участком на это время будет ограничено. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит извинения за временные неудобства", - отметили в КГГА.

Напомним, в Киеве с 22 июня закрыли движение скоростного трамвая на Борщаговку. В связи с этим ограничено движение по путепроводу на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский - Святошино (возле платформы "Борщаговка").

Первым этапом работ будет ремонт трамвайного полотна, тротуаров и проезжей части в направлении центра города, который планируется завершить до конца 2019 года.

Как писало РБК-Украина, с 11 июня в столице из-за повышения температуры воздуха ввели временное ограничение движения для грузовиков.