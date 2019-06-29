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У Києві на Печерську обмежили рух однією із вулиць

Новини » Суспільство    29.06.2019 - 00:18
У Києві на Печерську обмежили рух однією із вулиць
Ілюстративне фото (УНІАН)

До 1 липня у Києві обмежено рух вулицею Івана Федорова

У Києві звечора п'ятниці, 28 червня, на чотири дні обмежили рух вулицею Івана Федорова, що пролягає крізь Печерський та Соломянський райони столиці. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА.

Зазначається, що у ці дні дорожники вкладатимуть асфальтобетон. Роботи триватимуть до 21:00 1 липня.

"Роботи проводитимуть на ділянці між вул. Великою Васильківською і вул. Василя Тютюнника. Рух зазначеною ділянкою на цей час буде обмежено. Комунальна корпорація "Київавтодор" просить вибачення за тимчасові незручності", - зазначили в КМДА.

Нагадаємо, у Києві з 22 червня закрили рух швидкісного трамваю на Борщагівку. У зв'язку з цим обмежено рух шляхопроводом на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський - Святошин (біля платформи "Борщагівка").

Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїжджої частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця 2019 року.

Як писало РБК-Україна, з 11 червня у столиці через підвищення температури повітря ввели тимчасове обмеження руху для вантажівок.

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