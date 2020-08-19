В Киеве на Печерске горит многоэтажка, перекрыта дорога

На столичном Печерске произошел пожар в многоквартирном доме. Движение перекрыто на участке улицы Большая Васильковская.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации в Telegram.

Сообщается, что улица Большая Васильковская перекрыта возле дома №85. В администрации отмечают, что на месте пожара работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным сервиса Google Maps, движение перекрыто от костела Святого Николая до парка Марии Заньковецкой.

Как отмечает Facebook-сообщество "Киев Оперативный", горит квартира на последнем этаже на Большой Васильковской 79, возле ресторана Eshak. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, ранее в Киеве на улице Булгакова произошел пожар в квартире многоэтажного здания, а результате происшествия пострадали три человека.

Пожар произошел в одной из квартир на седьмом этаже. Пострадавшие отказались от госпитализации.

До этого в Подольском районе Киева на Вознесенском спуске произошел пожар - на территории стройки загорелся мусор.