У Києві на Печерську горить багатоповерхівка, перекрито дорогу

На столичному Печерську сталася пожежа в багатоквартирному будинку. Рух перекрито на ділянці вулиці Велика Васильківська.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації в Telegram.



Повідомляється, що вулицю Велика Васильківська перекрито біля будинку №85. В адміністрації відзначають, що на місці пожежі працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними сервісу Google Maps, рух перекрито від костелу Святого Миколая до парку Марії Заньковецької.

Як зазначає Facebook-спільнота "Київ Оперативний", горить квартира на останньому поверсі на Великій Васильківській 79, біля ресторану Eshak. Інформації про постраждалих поки немає.

Нагадаємо, раніше в Києві на вулиці Булгакова сталася пожежа у квартирі багатоповерхового будинку, а результаті події постраждали три людини.

Пожежа сталася в одній з квартир на сьомому поверсі. Постраждалі відмовилися від госпіталізації.

До цього в Подільському районі Києва на Вознесенському узвозі сталася пожежа - на території будівництва загорілося сміття.